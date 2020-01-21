Перспектива стать лежачей больной вполне реальная. Пенсионерка нуждается в помощи

Для Людмилы Николаевны перспектива стать лежачей больной вполне реальная – у неё тяжёлый остеопороз. Женщина выполняет все рекомендации врачей, но болезнь прогрессирует. Медики рекомендуют лекарство, которое может приостановить развитие болезни. Но на пенсию его не купить.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств на дорогостоящий лекарственный препарат.

Сенько Людмила Николаевна, 73 года.

Тяжёлый остеопороз, осложнённый множественными компрессионными переломами.

Требуется лекарственный препарат «Форстео». Стоимость курса 251 164 руб. Не хватает 93 906 руб.

Родилась Людмила Николаевна в Ленинграде. По печальному стечению обстоятельств оказалась в детском доме. Где и провела детство. По профессии она художник, специалист по прикладному искусству – всю жизнь посвятила сохранению редких техник плетения кружева, изучению истории русского костюма и преподаванию. Её ученики стали реставраторами, создателями театральных костюмов и хранителями народного искусства.

Людмила Николаевна давно страдает от остеопороза. Первый перелом произошел почти двадцать лет назад, сейчас самые хрупкие места скелета соединяют металлические конструкции. Но женщина не теряет присутствия духа и очень ответственно относится к лечению: принимает показанные препараты и витамины, делает необходимые упражнения, придерживается специальной диеты.

Но этого, к сожалению, недостаточно, болезнь быстро прогрессирует. Остается одна надежда – на курсовое лечение дорогостоящим препаратом «Форстео», который способен не просто замедлить, но и остановить тяжелое заболевание. Надеяться на помощь государства не приходится, квоты на препарат выделяются в минимальных объемах. Собрать 250 тысяч рублей с пенсии в 16 тысяч невозможно. Помочь некому, муж и дочь ушли очень рано. Поэтому пенсионерка вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям.

Больше всего Людмила Николаевна боится стать лежачей больной. Движение и любимая работа – её способ сохранять оптимизм и присутствие духа.

О том, как помочь Людмиле Николаевне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».

Команда фонда благодарит всех, кто оказывает поддержку пожилым людям, в частности, читателей «Фонтанки». Благодаря это помощи удалось собрать необходимую сумму на покупку дорогих лекарств для Александра Вениаминовича Куклина. Препараты, которые сокращают количество обострений, улучшают работу лёгких и практически убирают ощущение нарастающей нехватки воздуха, уже переданы пенсионеру.

«Честно говоря, к благотворительности я относился с большим подозрением. С чего вдруг незнакомые люди будут помогать каким-то чужим людям?! – передали в фонде слова Александра Вениаминовича. – К вам в фонд пришёл уже от безысходности. Дышать-то надо. И тут вы помогли. После звонка с сообщением, что лекарства можно забирать, я долго стоял в недоумении, если честно. Неужели получилось?! Сейчас я вам очень благодарен. Кажется, что не всё так плохо вокруг, если на мою просьбу о помощи откликнулись. Спасибо!»