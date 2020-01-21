Петербуржец получил ножом в живот за нежелание расставаться со смартфоном. Его предполагаемых обидчиков вернули родителям

Полиция Петроградского района Петербурга расследует разбойное нападение на прохожего. Молодому мужчине не повезло встретить решительных подростков.

Как стало известно «Фонтанке» 21 января, накануне около половины одиннадцатого вечера 26-летний петербуржец принял бой с двумя незнакомцами. Они настигли его на перекрестке Малого проспекта и улицы Всеволода Вишневского, потребовали телефон и ценное. Мужчина отказался быть послушным и получил удар ножом. Добычей нападавших стали бюджетный BQ и рюкзак.

Приметы нападавших пострадавший описал дежурному службы «112». Медики забрали его уже из дома, до которого оставалось пройти 150 метров. К часу ночи мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Мариинскую больницу.

К этому времени в полицию привезли двух 16-летних приятелей. Одного из них задержали у метро «Петроградская», второго – дома. Оба живут неподалёку, учёбой или работой своё время не занимают, страницы в соцсетях посвящены хип-хоп- и рэп-исполнителям. Общение с правоохранительными органами для них не в новинку – два года назад юноши попались на краже, но примирились с потерпевшими. В октябре прошлого года одного из них снова уличили в тяге к чужому. Новое уголовное дело возбуждено по статье о разбое, подростков забрали родители.



