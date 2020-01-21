Банк «Санкт-Петербург» и Группа компаний «Автомир» заключили соглашение о сотрудничестве

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Филиал Банка «Санкт-Петербург» в г. Москве и один из крупнейших игроков на российском авторынке Группа компаний «Автомир» заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашением предусмотрено открытие Банком «Санкт-Петербург» кредитной линии ГК «Автомир» в объеме 2 млрд рублей и сроком на 2 года на пополнение оборотных средств для финансирования сети дилерских центров в городах РФ.

Также в рамках данного сотрудничества Банка с ГК «Автомир» достигнуты договоренности о совместном развитии направлений розничного лизинга и автокредитования. В частности, уже в I квартале 2020 года Банк «Санкт-Петербург» планирует расширить программу автокредитования в автосалонах «Автомир».

«Мы ценим огромный опыт и профессионализм команды Банка «Санкт-Петербург». Сотрудничество с одним из ведущих российских банков послужит залогом успешного развития нашего бизнеса», – комментирует заместитель финансового директора ГК «Автомир» Юлия Яровенко.

«Мы рады стать партнером Группы компаний «Автомир» – одного из лидеров авторынка России. Уверены в дальнейшем успешном взаимодействии с Группой в сфере автокредитования и лизинга. И надеемся, что наше успешное и плодотворное сотрудничество позволит компании выйти на новый этап развития и укрепить свои позиции на рынке», – отметил советник Председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Олег Барабанов.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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