Кокорин будет играть в «Сочи» до конца сезона

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Об этом 21 января пишет «Чемпионат.com».

Информацию Russia Today подтвердил генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко. Отметим, клуб занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ (15 очков по итогам 18 матчей).

Напомним, Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 года. В октябре 2018-го он попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы, затем был осужден. В сентябре 2019-го футболиста освободили по УДО. За «Зенит» после этого Кокорин забивал только на тренировках.



