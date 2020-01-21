Пропавший глава Интерпола получил в Китае 13,5 лет тюрьмы. Его признали виновным в миллионных взятках

Тринадцать с половиной лет тюремного заключения получил в Китае бывший главы международной полиции — Интерпола. Суд средней ступени города Тяньцзинь признал Мэн Хунвэя виновным в получении взяток почти на 2 миллиона долларов.

О завершении громкого процесса 21 января сообщает РИА Новости.

«Двадцать первого января 2020 года бывший член партийного комитета министерства общественной безопасности, бывший заместитель министра общественной безопасности был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения за взяточничество», – приводит агентство заявление суда.

Помимо огромного срока заключения, бывший глава Интерпола приговорен к штрафу – два миллиона юаней (почти 18 млн рублей). Хун Мэнвэй согласился с приговором суда, он не будет подавать апелляцию.





Напомним, президент Интерпола неожиданно пропал в октябре 2018 года, когда улетел из Франции на родину. О пропаже заявила жена, проживающая вместе с детьми в Лионе (там располагается штаб-квартира организации). Как потом выяснилось, Мэн Хунвэя задержали в Китае. Он сложил полномочия в Интерполе, лишился должностей в Поднебесной и стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

В выборах нового главы Интерпола участвовал россиянин Александр Прокопчук и даже имел серьезные шансы на победу, но уступил корейцу Ким Чон Яну. В МВД РФ уверены, что их коллега стал жертвой кампании по дискредитации своего имени.