В микрогороде «Новое Сертолово» открылся детский медицинский центр

ГК «КВС»

Инфраструктура микрогорода «Новое Сертолово» от ГК «КВС» была расширена. В январе в микрорайоне открылась детская клиника.

Теперь родители могут найти большой спектр лечебно-профилактических услуг для своего ребенка всего в нескольких шагах от дома.

«Мы рады, что нам удалось добавить к инфраструктуре микрогорода «Новое Сертолово» новую, безусловно, необходимую услугу. Мы взвешенно подходим к подбору арендаторов коммерческих помещений в наших комплексных проектах, ведь от этого напрямую зависит комфорт наших новоселов», — отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Напомним, сегодня в микрорайоне также уже работает муниципальный детский сад, торговый центр, жителям доступны аптека, зоомагазин, пекарни, кафе, продуктовые магазины. В этом году в микрорайоне начнется строительство школы. Кроме того, на территории планируется возвести еще один детский сад, досуговый и спортивный центр.

«Новое Сертолово» – масштабный проект комплексного освоения территории от ГК «КВС», разместившийся на участке около 58 га во Всеволожском районе Ленинградской области. Комплекс расположен в экологически чистом районе, соседствует с лесным массивом и при этом обладает удобным транспортным сообщением с городом: дорога до ближайшей станции метро «Озерки» или «Проспект Просвещения» займет порядка 30 минут. Остановка общественного транспорта организована прямо на территории микрорайона.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)