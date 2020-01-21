СМИ: Вслед за генпрокурором в отставку может отправиться председатель Верховного суда. Лебедев возглавляет ВС со времен СССР

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом 21 января пишет Znak.com со ссылкой на источник в судебной системе.

Собеседник издания уверяет, что руководителей судов уже предупредили о предстоящей отставке Лебедева. Причиной его ухода якобы могут стать возраст (76 лет) и состояние здоровья.

Напомним, Вячеслав Лебедев возглавляет Верховный суд с 1989 года, в последний раз переизбрался в 2014-м. Срок его полномочий истекает в мае 2020-го. Ранее в СМИ не раз писали, что его место может занять Дмитрий Медведев, однако бывший премьер занял новый пост — заместителя председателя Совета безопасности страны.

Накануне, 20 января, Владимир Путин освободил от должности генпрокурора Юрия Чайку и рекомендовал назначить на этот пост 44-летнего Игоря Краснова (он был заместителем председателя Следственного комитета). Что это означает для всех силовиков России — читайте в колонке Евгения Вышенкова «Преторианцы напряглись: для них Чайка – первая ласточка».



