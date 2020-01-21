На дорогах Петербурга плотнее обычного, до сих пор «краснеют» на карте Народная и КАД, где было массовое ДТП

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 21 января превысила норму – «красные» 7 баллов против обычных для этого времени суток 6. Такой высокий утренний показатель в этом году был только один раз – в прошлый четверг, 16 января. Обычно пробок больше становится в дни осадков, а сегодня рано утром как раз шёл дождь. К тому же коллапс в целом районе спровоцировала горстка неловких водителей на КАД.

Самыми загруженными магистралями, по оценке «Яндекс.Пробок», до 10:00 оказались: Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (9 баллов), проспект Славы и Народная улица к Московскому (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов); необычно плотный трафик был отмечен и на проспекте Маршала Жукова в центр (7 баллов, что на 2 балла выше обычного). Зато на Невском проспекте к Дворцовой площади было неожиданно свободно – 4 балла, что на 2 балла ниже обычного.

До сих пор всё плохо в Невском районе, где на КАД произошло массовое ДТП: стоят внутреннее кольцо, Народная и пересекающие её Октябрьская набережная и Дальневосточный проспект.





Топ-5 утренних пробок:

10:00, внутренняя сторона КАД, 12,3 км, от реки Оккервиль до Софийской улицы.

8:56, Колтушское шоссе, проспект Косыгина и Заневский проспект, 8,3 км, от КАД до моста Александра Невского.

9:56, Мурманское шоссе, Народная улица, 8 км, от АЗС до Володарского моста.

8:52, Октябрьская набережная, 4,6 км, от КАД до улицы Новоселов.

8:31, проспект Стачек, 4,5 км, от проспекта Маршала Жукова до улицы Зенитчиков.

Сообщений об авариях от очевидцев довольно много. Например, на севере КАД, на внутреннем кольце около съезда на Парашютную улицу, фургон врезался в боновые ограждения, пишут в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».