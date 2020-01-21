«Ленсвет»: Провод, убивший прохожую, оборвался из-за ветра или «внешних факторов»

Опора освещения, возле которой нашли тело жительницы Петербурга, была исправна. Провод, вероятней всего, оборвался внезапно – из-за непогоды.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Ленсвет», фонарь стоит внутри квартала, между 269-м домом по проспекту Обуховской Обороны и 18-м по 2-му Рабфаковскому переулку. 24-летняя девушка получила удар 220 Вольт.

«Предположительно, обрыв сети произошел либо из-за сильной ветровой нагрузки, либо под воздействием внешних факторов. Адрес был в технически исправном состоянии», – добавили на предприятии.

В районной администрации уточнили, что вместе с представителями ГУПа по району проводится объезд – ищут похожие объекты. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, есть ли поблизости камеры видеонаблюдения. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, оно находится в производстве Следственного комитета.





Девушка приехала в Петербург из Липецка. Судя по соцсетям, окончила Университет кино и телевидения по специальности «фотография», но в профессии себя не нашла. В студенческие годы пыталась подрабатывать репетитором. Искала работу и в магазинах как продавец-кассир.

Как сообщалось ранее, погибшую в четыре часа утра 20 января возле столба нашла соседка. Девушка не дошла до дома несколько метров.

В соседнем доме сутками ранее жильцы едва не пострадали из-за короткого замыкания. Без света они сидели почти сутки, так как был затоплен подвал. Здания, построенные в историческом районе «Троицкое поле», попадают в санитарную зону КАД. В начале 2000-х их расселили, но затем вновь пустили туда жильцов.

Вчера, как и сегодня, в городе на Неве сильный ветер.