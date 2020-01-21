«Юлмарт» ушел, «Озон» приходит. Интернет-ретейлер откроет 200 пунктов выдачи в Петербурге

В 2020 году интернет-ретейлер Ozon планирует открыть в Петербурге более 200 партнерских пунктов самовывоза, рассказали «Фонтанке» в компании 21 января. Это подразумевает создание порядка 500 рабочих мест у предпринимателей и небольших компаний. Также сейчас у Ozon 500 собственных и партнёрских точек, все они продолжат работу.

Сейчас на площадке Ozon представляют свои товары около 2 000 компаний из Петербурга.

Также онлайн-ретейлер планирует расширять в Северной столице и Северо-Западном федеральном округе собственную логистическую инфраструктуру, в результате чего появится еще несколько сотен рабочих мест.

Наконец, компания будет привлекать новых партнеров к сервису «последней мили» – доставке товаров клиентам, в пункты выдачи и постаматы.





Ранее Ozon объявил, что откажется от услуг собственных курьеров и начнет работать по модели платформы, то есть привлекать к доставке малый и средний бизнес.

Также на прошлой неделе стало известно, что онлайн-ретейлер «Юлмарт» подал заявление о признании себя банкротом. Компания почти остановила работу и закрыла большинство магазинов и пунктов выдачи.