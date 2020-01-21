Привычно, как погодная аномалия. Суды Петербурга снова эвакуируются

Практически буднично отправились на выход утром 21 января суды Петербурга.

На момент выхода заметки работу прервали восемь судов – Петродворцовый, Октябрьский, Приморский, Ленинский, Красногвардейский, Куйбышевский, Сестрорецкий, Дзержинский, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Вчера полиция проверяла 1819 объектов — кроме судов, школ, детсадов и больниц магазины сетей «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Перекресток», вокзалы, мосты, станции метро. Даже с учетом того, что эвакуация не проводилась на большинстве объектов, на улице оказались 38 104 человека. Осмотры шли до десяти вечера.

Накануне же авторы рассылки пообещали, что суды будут «минировать» по два раза в день, если предприниматель Константин Малофеев не «вернет» 120 биткоинов криптобирже WEX.



