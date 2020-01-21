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Строительство
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21.01.2020 09:52
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«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в ТОП-3 застройщиков региона по итогам года

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в ТОП-3 застройщиков региона по итогам года

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» занял третье место среди застройщиков региона по объемам ввода жилья в 2019 году. В завершившемся году компания построила 3 социальных объекта, 3 дорожных участка и заключила крупнейший в Санкт-Петербурге договор проектного финансирования. 

Предварительный ТОП строительных компаний составлен порталом «Единый ресурс застройщиков». За прошедший год девелопер укрепил свои позиции в региональном рейтинге, поднявшись на одну строчку.

Общая площадь 15 жилых корпусов, построенных «Главстрой Санкт-Петербург» в 2019 году, составила 335,3 тыс. кв.м. Кроме того, застройщик ввел в эксплуатацию 1,5 км новых дорог: 1-й этап Толубеевского проезда в Выборгском районе, продолжения Юнтоловского и Гладышевского проспектов в Приморском районе.

В ЖК «Северная долина», который входит в число крупнейших в России проектов комплексного освоения территорий, в 2019 году введены в эксплуатацию 12 и 13 очереди, а также один из корпусов 14 очереди. В жилом комплексе открылись уже шестой детский сад на 220 мест, третья школа на 825 учеников, отделение детской городской поликлиники, рассчитанное на 100 посещений в смену.

В новом жилом районе «Юнтолово» в 2019 году построено семь четырехэтажных корпусов 4 очереди, расположенных рядом с Юнтоловским заказником. На территории жилого комплекса открылся второй детский сад на 100 воспитанников. В 2020 году будет завершено строительство пяти корпусов 5 очереди «Юнтолово». Активно ведется проектирование новых инфраструктурных объектов.

В 2019 году «Главстрой Санкт-Петербург» заключил крупнейший в регионе договор о банковском проектном финансировании жилищного строительства с применением счетов эскроу. Сумма контракта составила 30 млрд рублей. В рамках механизмов, предусмотренных новой редакцией закона 214-ФЗ, средства выделяются на строительство 38 корпусов и объектов транспортной инфраструктуры в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово».

 Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург»:

– Благодаря плодотворной работе коллектива «Главстрой Санкт-Петербург» в завершившемся году реализовал намеченные планы и вошел в ТОП-3 застройщиков региона по объемам ввода. В 2020 году мы планируем ввести в эксплуатацию не менее 270 тыс. кв.м. недвижимости, в том числе 4 414 квартир общей площадью 186 тыс. кв.м., начать строительство новых объектов социальной и дорожной инфраструктуры, а также продолжить планомерную работу над повышением уровня комфортности проживания в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово». 

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.

 

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      «Главстрой Санкт-Петербург» вошел в ТОП-3 застройщиков региона по итогам года

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