Вы невиданного китайского вируса боитесь? А он идет к вам

Появление невиданной болезни дает благодатную почву конспирологам всех мастей. Уже и не только китайский сегмент Интернета наполнился напоминаниями об эпидемиях, которые атакуют человечество раз в столетие в 20-м году.

Новый коронавирус 2019-nCoV, о котором врачи еще пару дней назад говорили, что он не передается от человека человеку, а накануне заявили, что это не так, выявлен уже в нескольких городах Поднебесной и даже других странах. Из трех сотен зарегистрированных больных смертность – под 1,3%. ВОЗ собирает экстренное заседание, а российский Минздрав заявляет о месячной готовности экспресс-теста. Что надо знать, чтобы не переживать?

В конце декабря в городе Ухань случилась вспышка невиданного до этого вируса, который затем стал быстро распространяться. По данным на 21 января, в Ухане выявлено уже под 300 заболевших, из которых 4 погибло, в крайне тяжелом состоянии еще с десяток. У всех пострадавших были одинаковые симптомы: высокая температура, проблемы с дыханием и кашель. Вскоре заболевшего выявили уже в Южной Корее. После этого другие государства региона, а также США, ввели контроль в аэропортах, чтобы не допустить распространения неизвестной болезни. Опасений добавляет и китайский Новый год, который будут праздновать 25 января, что скажется на перемещении граждан Китая.

А что Китай?





Китайские власти не скрывают существование эпидемии, однако просят не драматизировать ее последствия. Председатель КНР Си Цзиньпин в комментарии агентству Xinhua потребовал «приложить решительные усилия по сдерживанию распространения коронавируса». В стране была создана специальная комиссия, эксперты которой заверили, что его распространение держится «под контролем». Кроме того, специалисты подтвердили, что болезнь может передаваться от человека к человеку. Китайские медики не могут ответить на вопрос, откуда появился 2019-nCoV и как он будет мутировать в дальнейшем.

Есть ли какие-то теории неожиданного появления вируса?

Появление невиданной болезни дает благодатную почву конспирологам всех мастей. Китайский сегмент Интернета сразу наполнился напоминаниями об эпидемиях, которые атакуют человечество раз в столетие. Речь идет о холере в 1820-м и «испанке» (унесла 100 миллионов жизней) в 1920-х годах, поэтому новый удар, мол, стоит ждать именно в 2020-м. Кроме того, в год Свиньи по китайскому календарю ждали и вспышки свиного гриппа. Некоторые пользователи китайского Интернета вспомнили теории профессора Ай Юэцзиня, который полагал, что в лабораториях ЦРУ делают специальный вирус для уничтожения китайцев.

Насколько это серьезно?

Коронавирусы, как Всемирная ассоциация здравоохранения считала ранее, включают в себя лишь 6 вирусов, способных поразить человека, а нынешний 2019-nCoV- к их числу не относили. ВОЗ полагает, что новый мог передаться к человеку также от животных, как свиной и птичий грипп. О серьезности проблемы говорит то, что ВОЗ назначила на 22 января специальное заседание, на котором будет обсуждаться исключительно коронавирус. «Комитет выяснит, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, и какие рекомендации следует дать для ее устранения», – сообщается 21 января в твиттере организации.

Опасно ли это для России?

ВОЗ пока не рекомендует прерывать авиасообщение с Китаем, а российские туристы могут посещать эту страну. По статистике, почти полтора миллиона россиян ездят в Китай ежегодно. Дипмиссия РФ в Поднебесной говорит, что следит за развитием ситуации с вирусом.





Роспотребнадзор, в свою очередь, рассказал в комментарии ТАСС, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако исключать такую возможность нельзя. «Санитарно-эпидемиологический контроль усилен на всей территории Российской Федерации», – уточнили там, рекомендовав россиянам «воздержаться от посещения города Ухань провинции Хубэй». Центр стратегического планирования Минздрава РФ собирается создать специальный тест, который позволит выявить 2019-nCoV. Однако готов он будет только к февралю.

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США уже объявил о том, что в Америке начнут разрабатывать собственную вакцину. Клинические испытания пройдут через несколько месяцев, а готов препарат будет через полгода.

Евгений Богданов