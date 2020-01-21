На беду пассажирам трамваев: на Науки водитель легковушки не смог перестроиться, на Садовой – развернуться

ДТП на проспекте Науки, помешавшее минувшим вечером трамваям, оказалось серьёзным.

Как стало известно «Фонтанке» 21 января, у дома 23, корпус 2, по Науки, вечером 20 января столкнулись ВАЗ-210740 и «КИА Соул». По предварительной версии, виноват в аварии водитель «Жигулей»: он, двигаясь по Науки от Гражданского проспекта в сторону улицы Бутлерова в среднем ряду, при перестроении в крайний левый ряд не пропустил ехавшую там «КИА».

59-летний водитель «Жигулей», приезжий, получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, был доставлен в Елизаветинскую больницу. Женщина из «КИА» не пострадала. Из-за ДТП, напомним, было прервано движение трамваев.





Утром 21 января легковой «Форд» помешал движению трамваев на Садовой улице. Водитель легковушки, по словам очевидцев, якобы хотел развернуться через сплошную линию, передаёт «Мегаполис».