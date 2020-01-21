Крымский парк львов «Тайган» останется закрытым. Судьбу зоопарка решают на «серьезных переговорах»

Крупнейший по коллекции хищников в Европе крымский парк львов «Тайган» останется закрытым на неопределенное время, несмотря на истечение решения суда о приостановке деятельности. Об этом 21 января сообщил директор зоопарка Олег Зубков.

В декабре Белогорский районный суд Крыма принял два решения о приостановлении на месяц деятельности парка львов из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия вакцинации у животных.

«Решение суда истекает 23 января, но мной принято решение не открывать "Тайган"», – сказал Зубков РИА Новости. В настоящий момент директор зоопарка находится в Москве. По его словам, дальнейшая судьба «Тайгана» решается на «серьезных переговорах».

«За животных переживать не стоит. Всех кормим и обслуживаем. Обстановка нормальная, люди помогают. Все получается», – добавил Зубков.





Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов в Белогорской районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальные — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.