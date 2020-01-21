Стрельба охранника Серёжи из «Мерседеса» стала уголовной

Уголовное дело возбудили против жителя Ломоносова, стрелявшего холостыми из своего «Мерседеса». Также к коллекции административок за нарушение правил дорожного движения, накопленных ранее, после этой истории добавились два протокола — за появление в общественном месте в нетрезвом виде и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), к утру 21 января полиция определилась с квалификацией деяний охранника Сергея, которого задержали после «салютования» из охолощенного ПМ на Ораниенбаумском проспекте. Во-первых, 27-летнему водителю Mercedes-Benz вручили два протокола – по статьям 20.21, 19.3 КоАП РФ. Во-вторых, что гораздо серьезнее, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Напомним, биографию подпортило жителю Ломоносова, работнику ЧОП, непреодолимое желание пострелять поздним вечером 19 января. Опасности никакой для окружающих не было, но это выяснилось позднее, когда машину нашли после нескольких часов патрулирования и поисков.



