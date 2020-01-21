На Славы столкнулись 6-7 машин. Пробка на КАД превысила 12 км

Утро 21 января в Петербурге оказалось богато на пробки и ДТП. Ещё одна массовая авария в южной части Петербурга, после «замеса» на КАД, произошла на проспекте Славы.

«Паровоз» из шести или даже семи машин собрался на Славы у пересечения с Будапештской улицей, в сторону Московского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Что касается пробок, на Славы ситуация лучше, чем на КАД и Народной. Затор на внутреннем кольце перед Софийской, по данным «Яндекс.Пробок», к 8:21 достиг 12,3 километра. Это самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. В 8:57 сервис зафиксировал и 8-километровую пробку на Мурманском шоссе и Народной улице (от АЗС до Володарского моста), в которой можно потерять 1 час 4 минуты, что на 35 минут больше обычного.



