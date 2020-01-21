Девушку убило током в Невском районе. Возле опоры освещения ее нашла соседка

Тело девушки нашли прохожие возле Троицкого поля на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Ее убил оголенный провод.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), тело нашла соседка погибшей, в полицию она позвонила в четыре часа утра 20 января. Девушка лежала возле фонарного столба неподалеку от 269-го дома по проспекту Обуховской Обороны. Прибывшие криминалисты обнаружили следы удара током и его источник. Рядом торчал оголенный провод освещения.

Девушка ранее приехала в Северную столицу из Липецка. До петербургской квартиры она не дошла несколько метров.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности.



