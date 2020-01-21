Иран признал, что украинский Boeing был сбит ракетами ЗРК «Тор-М1». В самолёт попали две

Управление гражданской авиации Ирана пришло к выводу, что украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит ракетами из ЗРК «Тор-М1». Об этом 21 января пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, Иран полагает, что две ракеты попали в лайнер через несколько минут после взлета, после чего самолет разорвало на части и обломки разбросало по большой площади. Иран отмечает, что пока не может расшифровать данные бортовых самописцев — необходимого оборудования нет, а Франция и США в помощи отказали. При этом Тегеран опроверг передачу «черных ящиков» Украине.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился после вылета из Тегерана в Киев. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Изначально Иран утверждал, что причины катастрофы технические, но через несколько дней Корпус стражей исламской революции признал, что самолет сбили по ошибке.

Лайнер сбили после удара Ирана по военной базе с американскими военными в Ираке, который Тегеран провел в ответ на ликвидацию генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.



