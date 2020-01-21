У вероятного «кадровика» ИГИЛ в Петербурге нашли запрещенную брошюру, патроны и мачете

Задержанный по подозрению в вербовке террористов житель Петербурга использовал для агитации запрещенную литературу. Его адептами становились земляки из Таджикистана.

Как стало известно «Фонтанке» 21 января, в содействии террористам заподозрен 32-летний Исфандиёр Акрамов. При обыске его квартиры на улице Петра Смородина в Красногвардейском районе оперативники Центра «Э» нашли признанную экстремистской брошюру об исламе, нож-мачете и шестнадцать патронов.

Основным доказательством причастности Акрамова к вербовке, вероятно, станут его мобильные телефоны. По версии следствия, вступать в ряды запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство» подозреваемый призывал через мессенджер Zello. Пока известно о двух гражданах Таджикистана, поехавших в Сирию воевать за ИГИЛ после общения с Акрамовым.

Уголовное дело возбудили по статье 205.1 УК «Содействие террористической деятельности».



