Гидрометцентр назвал причину экстремально тёплой погоды – это на редкость подвижный ветер

Аномально тёплую зиму в России вызвал тёплый атлантический ветер. Ему удалось добраться до Сибири, хотя обычно такого не происходит. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт 21 января РИА «Новости».

Как правило, атлантический воздух редко проникает вглубь страны, и в азиатской части России обычно формируется мощный антициклон, который и определяет погоду. Но этой зимой всё по-другому, «сплошные антициклоны <...> перемещают воздушные массы из Атлантики» постоянно, «начиная с декабря, в первой половине января и конца-края этому не видно». Атлантический воздух дошёл до Сибири, там он немного охладился, но всё равно остался тёплым. Поэтому в Западной Сибири и Красноярском крае температура может превысить норму на 20 градусов, говорит Вильфанд. По его словам, «было там очень тепло, а будет экстремально тепло».

«Представьте, аномалия на 8-10 градусов выше нормы, а тут 20 градусов – это огромная величина, я даже не знаю, как комментировать», – отмечает Вильфанд.





В европейской части России, по прогнозу Гидрометцентра, температура будет превышать норму на 12 градусов. Нынешней зимой зафиксирован самый продолжительный период положительных температурных аномалий за всю историю наблюдений. Вторник, 21 января, как «Фонтанка» уже сообщала, Петербург начал с очередного температурного рекорда.

«Когда смотришь на карту (прогностическая карта температурных аномалий – ред.), она махрово-красная. Средняя температура за этот период (с 1 декабря по 15 января) в 2006-2007 годах была выше нынешней зимы на 2,8 градуса, но начиная с середины месяца температура резко понижалась, а мы прогнозируем на ближайшие десять дней очень теплую погоду. По продолжительности это совершенно экстремальная ситуация», – цитирует Вильфанда РИА «Новости».

Над европейской частью страны один за другим сменяются тёплые сектора атлантических циклонов, объясняла РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Особенностью этой зимы является то, что эти циклоны необычайно мощные и не задерживаются на Украине, а проникают вглубь континента, отметила она.

Ранее ситуацию описывал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, из-за того, что антициклон застрял на границе Монголии, весь холод идёт в Канаду и на Аляску.

Морозы там доходят до минус 30 градусов.

Из-за тёплой погоды в лесах под Петербургом выросли грибы, на городских улицах распускаются цветы. При этом аномалия вредит животным, которые привыкли к снежной зиме: нерпам в Финском заливе приходится бороться за жизнь. В Бокситогорском районе Ленинградской области затопило дороги, в Тихвине произошло локальное наводнение.



