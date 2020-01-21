Ветер все еще бушует, но наводнение не состоялось. Дамба открыта

Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга ранним утром 21 января полностью открыли. Уровень воды в Неве постепенно снижается.

Как сообщили «Фонтанке» в дирекции КЗС, затворы открыли в шесть утра. В настоящее время вода возле судопропускного сооружения С-2 находится на отметке 102 см со стороны залива и 107 с другой стороны дамбы, в Невской губе. У поста измерений «Горный» уровень к половине девятого утра зафиксирован на отметке 128 см.

Как сообщалось ранее, юго-западный ветер с порывами до 17 м/с вынудил частично дамбу закрыть. Шесть водопропускных сооружений привели в такое положение вчера в половине пятого вечера.





По прогнозу синоптиков, ветер 21 января дует с запада со скоростью от 7 до 13 м/с и порывами до 18. Температура побила очередной рекорд. В городе +5.