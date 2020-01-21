В России исчезло 355 тысяч пенсионеров

В Российской Федерации по итогам 2019 года стало примерно на 355 тысяч пенсионеров меньше, что сопоставимо с количеством жителей города. Это следствие пенсионной реформы, сообщил глава Пенсионного фонда страны (ПФР) Антон Дроздов.

Его интервью опубликовано 21 января в «Российской газете».

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», – объяснил Дроздов.

Вместе с тем, отметил руководитель ПФР, в России вырастет число уходящих на отдых досрочно — их примерно четверть. Сюда войдут работники вредных и опасных производств, трудившиеся на Севере, медики и учителя. А с 2021 года компанию им составят многодетные матери, воспитавшие четырех и более детей. Их отпустят на пенсию с 56 лет.





Для остальных же хотят довести время выхода на пенсию до 60 лет для женщин и 65 — для мужчин. До этой планки плинируется дойти к 2028 году.