В сгоревшем деревянном доме в Томской области нашли тела 11 человек

Число жертв пожара в деревянном доме в Томской области увеличилось до 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Погибшие могли быть гражданами нескольких стран.

СК квалифицировал гибель людей при пожаре по части 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Деревянный одноэтажный дом в поселке Причулымский Асиновского района загорелся ранним утром 21 января. К моменту приезда пожарных, здание горело по всей площади 208 квадратных метров. Из огня удалось спастись троим.

При разборе завалов спасатели нашли тела 11 человек. Ранее сообщалось, что погибшие были гражданами Узбекистана. Однако «Медуза» утверждает, что в доме жили рабочие из Китая, Узбекистана и Таджикистана. В консульстве Узбекистана подтвердили, что пятеро из погибших были гражданами этой страны. Личности остальных устанавливаются.



