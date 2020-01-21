Петербург начал день с рекорда. Температурного

Крещенские морозы в Петербурге так и не наступили, зато очередной циклон подарил городу новый погодный максимум.

«Санкт-Петербург начал день с рекорда! Сегодня, 21 января, уже в 6 часов утра температура воздуха в Северной столице достигла +4,8°. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года, и составлявший +4,6°», – написал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что в течение сегодняшнего дня город на Неве будет находиться на периферии уходящего циклона. Во второй половине возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +4...+6°. По-прежнему сильный западный ветер до 8-13 м/с с порывами. Атмосферное давление ниже нормы.

Сейчас уровень воды в Неве у Горного института +132 см. Напомним, вчера из-за подъема воды пришлось частично закрывать дамбу.





Что же касается рекордов, то можно сбиться со счета, считая их. Так, например, 16 января синоптики сообщили о дважды побитом температурном рекорде.