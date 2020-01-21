Проспект Стачек затыкают ДТП, пробка на КАД уже 10 км

ДТП затрудняют движение по проспекту Стачек утром 21 января.

Пробка длиной более 1,5 километра образовалась из-за аварии на пересечении Стачек и улицы Зенитчиков, которую отметили на карте пользователи «Яндекс.Навигатора». Ещё один затор – чуть дальше в сторону Ленинского проспекта. В районе Трамвайного проспекта столкнулись «КИА Рио» и «Хёндэ Солярис», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ехал мимо в 4:30, уже стояли», – отмечает один из подписчиков сообщества.

В целом в Петербурге пока «жёлтые» 4 балла, дорожное движение осложняет дождь, уже местами плотно. Самый проблемный участок – внутреннее кольцо КАД, там из-за массового ДТП у Софийской пробка достигла 10 км, и как обычно, вслед за кольцом встала Народная улица.



