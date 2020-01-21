В подвале на Крыленко поменяли четыре метра аварийной трубы

Теплоэнергетики закончили ремонт сетей в Невском районе Петербурга ночью 21 января. Циркуляция в трубе восстановлена.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», сваривать новый четырехметровый участок с остальной трубой аварийная бригада закончила в 03.50. Ещё через двадцать минут в трубу, которая дала течь в подвале дома 29, корпус 3 по улице Крыленко, залили кипяток.

«В настоящий момент обеспечение теплоснабжение осуществляется в штатном режиме», – добавили в компании.

Как сообщало городское МЧС, сообщение о том, что в подвале на Крыленко рванула труба центрального отопления, поступило накануне. Обошлось без пострадавших. 12 жильцов были эвакуированы. Ремонт начался около шести часов вечера.

В Перми, напомним, авария на теплосети унесла жизни пяти человек, расположившихся на ночлег в подвальном мини-отеле «Карамель». Среди погибших от ожогов – маленький ребёнок



