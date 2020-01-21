В России хотят принудительно лечить пьяных нарушителей. МВД и Минюст будут думать до весны

Министерство юстиции и МВД до 1 марта проработают вопрос о предоставлении суда права отправлять на принудительное лечение россиян, которые неоднократно совершали проступки в состоянии алкогольного опьянения или же попадались за распитием спиртного в неположенных местах. Поручение дала правительственная комиссия по профилактике правонарушений.

Согласно положениям для нового Кодекса административных правонарушений, проштрафившихся ждет три варианта развития событий: прохождение диагностики, профилактические мероприятия или курс реабилитации, пишет 21 января газета «Известия».

Уголовный кодекс уже предусматривает принудительное лечение по решению суда, напомнил изданию адвокат юридической компании AVG Legal Игорь Апостол. Правда, это обычно не касается алкоголизма. Как правило, в медицинское учреждение суд направляет злоумышленника, у которого после совершения преступления «наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания» (ст. 97 УК «Основание применения принудительных мер медицинского характера»). Или же если само преступление было совершено в невменяемом состоянии.

Директор института Наркологического здоровья нации Олег Зыков отметил, что по статистике граждане с алкоголизмом не совершают систематических правонарушений или преступлений. По его словам, желание, например, сесть за руль после спиртного чаще возникает у людей, которые вообще склонны игнорировать правила.

Ранее Минздрав предложил проводить дополнительный анализ для водителей, чтобы определить частоту употребления алкоголя. Правила предполагалось ввести 21 ноября, но сроки вступления перенесли на июль 2020 года, поскольку россияне возмутились высокой стоимостью таких анализов в регионах, которая доходит до пяти тысяч рублей за справку.



