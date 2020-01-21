Начинающий водитель выехал на встречку под Петербургом, в больнице трое

Фотографии демонстрируют последствия типичного лобового столкновения. Три человека пострадали в результате ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области, соседствующим с Петербургом.

Как сообщает 21 января «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, по предварительной информации, накануне около 18:25 на 46-м километре дороги А-181 «Магистральная» (Северное полукольцо) автомобиль Renault выехал на полосу встречного движения и врезался в KIA.

Из «КИА» были госпитализированы двое мужчин: 26-летний водитель и 43-летний пассажир. Травмы получила и водитель «Рено» – 18-летняя девушка, получившая права в марте 2019 года.



