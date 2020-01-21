Многокилометровую пробку в пустом городе собирает массовое ДТП на КАД

Массовое ДТП утром 21 января собирает пробку на одном из самых загруженных участков КАД.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Роман, на внутреннем кольце КАД перед съездом на Софийскую авария столкнулись около пяти автомобилей. Они занимают два левых ряда. На место прибыли сотрудники полиции.





«Яндекс.Навигатор» показывает, что затор превышает 5 километров, он уже охватил вантовый мост. При этом в целом дороги Петербурга свободны – 2 балла.



