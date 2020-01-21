Россия представила в ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии. Убедить удалось не всех

Доказательства фальсификации химической атаки в сирийском городе Дума представила Россия в Совете безопасности ООН. Вопрос обсуждали на заседании по «формуле Аррии» — неформальной встрече, не предусмотренной уставом ООН.

В качестве докладчика от России выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, пишет 21 января РИА Новости. Он рассказал, что местное население рассказало, что в 2018 году в больницу города Дума не поступали пациенты с симптомами поражения боевыми отравляющими веществами.

Бывший эксперт миссии Организации по запрещению химоружия Иэн Хендерсон указал на тот факт, что всех находившихся в Думе специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отстранили от итогового доклада об итогах расследования, а все попытки поставить под сомнение первоначальный доклад были проигнорированы.

При этом убедить всех собеседников России не удалось. Представители Эстонии, Великобритании и США выразили уверенность, что первоначальный доклад был правдивым.

В марте 2019 года ОЗХО представила доклад, в котором говорилось, что во время атаки на Думу якобы использовался токсичный хлор, цилиндры с с которым сбросили с воздуха. Во второй версии доклада этот вывод опровергли.



