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Общество
21.01.2020 07:19
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Россия представила в ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии. Убедить удалось не всех

Доказательства фальсификации химической атаки в сирийском городе Дума представила Россия в Совете безопасности ООН. Вопрос обсуждали на заседании по «формуле Аррии» — неформальной встрече, не предусмотренной уставом ООН.

В качестве докладчика от России выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, пишет 21 января РИА Новости. Он рассказал, что местное население рассказало, что в 2018 году в больницу города Дума не поступали пациенты с симптомами поражения боевыми отравляющими веществами.

Бывший эксперт миссии Организации по запрещению химоружия Иэн Хендерсон указал на тот факт, что всех находившихся в Думе специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отстранили от итогового доклада об итогах расследования, а все попытки поставить под сомнение первоначальный доклад были проигнорированы.

При этом убедить всех собеседников России не удалось. Представители Эстонии, Великобритании и США выразили уверенность, что первоначальный доклад был правдивым.

В марте 2019 года ОЗХО представила доклад, в котором говорилось, что во время атаки на Думу якобы использовался токсичный хлор, цилиндры с с которым сбросили с воздуха. Во второй версии доклада этот вывод опровергли.


Справка:

В апреле 2018 года появилась информация, что на Думу была сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО позднее обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар.

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