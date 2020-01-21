В Томской области сгорел деревянный дом с людьми. Выбраться из огня смогли только трое

Одноэтажный деревянный дом сгорел в Асиновском районе Томской области 21 января. Погибли десять человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По предварительной информации, строение в поселке Причулымский загорелось ранним утром. К моменту приезда пожарных дом горел целиком на площади более 200 квадратных метров. Трое человек смогли выбраться самостоятельно. Пожар тушили более двух с половиной часов. При разборе завалов внутри нашли тела десяти человек.

По информации СМИ, дом использовался в качестве общежития. Все погибшие были гражданами Узбекистана.

К ликвидации пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники. О причинах пожара пока не сообщается.



