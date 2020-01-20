Беспилотник мира: учёные создали летающего робота-голубя

Учёные из Стэнфорда разработали и собрали беспилотник самолётного типа с крыльями из голубиных перьев. Изобретение позволит исследовать особенности полёта этих птиц.

Инженеры хотят понять, как голуби изменяют форму крыльев в воздухе, пишет 20 января N+1. Полученные данные можно будет применить в авиастроении. Некоторые конструкторы предлагают применять элементы, аналогичные частям птичьих крыльев, при строительстве самолётов, однако подробное изучение механизмов управления полетом у птиц затруднено и часто сводится к моделированию или пассивному наблюдению за птицами.

Корпус американского аппарата состоит из пластика, хвостовое отделение напоминает хвост птицы. Также у беспилотника есть крыло весьма похожее на птичье, но им нельзя помахать вверх или вниз, можно только складывать в горизонтальной плоскости. На каждом крыле закреплено по 20 перьев голубя.



