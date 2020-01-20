Белоруссия нашла замену российской нефти в Норвегии

Белорусская нефтяная компания (БНК) приобрела 80 тыс. тонн нефти в Норвегии. Об этом 20 января сообщает государственное информагентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

В компании пояснили, что нефть будет поставляться через Клайпедский порт в Литве. Первые поставки намечены на 20-е числа января. Сырье будут перерабатывать на НПЗ «Нафтан» в Витебской области. Ранее он специализировался на переработке нефти из России и реэкспорте ее в страны Евросоюза.



