Белоруссия нашла замену российской нефти в Норвегии
Белорусская нефтяная компания (БНК) приобрела 80 тыс. тонн нефти в Норвегии. Об этом 20 января сообщает государственное информагентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».
В компании пояснили, что нефть будет поставляться через Клайпедский порт в Литве. Первые поставки намечены на 20-е числа января. Сырье будут перерабатывать на НПЗ «Нафтан» в Витебской области. Ранее он специализировался на переработке нефти из России и реэкспорте ее в страны Евросоюза.
Справка:
Напомним, ранее Белоруссия получала нефть только из РФ, часть её перерабатывала, часть шла транзитом в страны Европы. Но после изменения налогового обложения "нефтянки" в РФ, а позже инцидента с загрязнением нефтепровода "Дружба" Лукашенко заявил о том, что его республика будет искать возможности импортировать нефть из других стран. Покупать в России «экономически нецелесообразно», считают белорусские власти.