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Бизнес
20.01.2020 22:57
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МПБО-2 сохранил половину Петербурга. Предприятие отстояло статус регионального оператора по обращению с отходами в северной части города

Арбитраж отказал в иске компании «Автопарк № 6 Спецтранс», которая пыталась оспорить результаты конкурса на оказание услуг регионального оператора по обращению с отходами в северной половине города. В отличие от юга, ГУП МПБО-2 сохранил позиции.

Информация о решении тринадцатого арбитражного суда опубликована на сайте арбитража 20 числа, само оно датировано 17 числом. Напомним, ранее «Автопарк № 6 Спецтранс» подал иск об отмене итогов конкурса, утверждая, что не успел подготовить заявку, так как поздно узнал о его проведении; кроме того, истец указывал на ошибки в документации. Две первые инстанции отказали в удовлетворении требований, однако кассация отправила рассмотрение на новый круг. Теперь арбитраж согласился с тем, что конкурс проводился с нарушениями, однако не считает, что это задело интересы заявителя. «Автопарк № 6 Спецтранс» отказано в иске. 

Напомним, еще в конце 2017 года комитет по благоустройству объявил два конкурса по оказанию услуг регионального оператора – на южную и северную части города. Предполагается, что подрядчики, примерно за 40 млрд каждый, будут в течение 10 лет целиком отвечать за вывоз, размещение и утилизацию мусора. Оба контракта получило ГУП МПБО-2, оба они были оспорены. В итоге южная часть в ноябре по иску «Новый Свет-ЭКО» осталась без оператора

При этом Госдума приняла специальный закон, который позволяет Петербургу, Москве и Севастополю отсрочить начало работы единых операторов до 2022 года. Изначально Смольный объявил мораторий на 2019 год, однако в ноябре продлил его минимум еще на год. 

В декабре корреспондент 47news попросил президента Владимира Путина поторопить Петербург с переходом на новую схему, так как на нее уже перешла Ленобласть, куда и отправляют городской мусор. После этого губернатор Александр Беглов заявил, что город начнет постепенно реализовывать реформу уже в 2020 году, а Комблаг вывесил для общественного обсуждения проект территориальной схемы по обращению с отходами. Некоторые ее пункты – в частности, возможность строительства мусороперерабатывающих предприятий в Петергофе и Ломоносове – уже вызвали массовый протест.



© Фонтанка.Ру
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