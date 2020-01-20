Смольный утвердил перечень из 255 памятников, которые отреставрируют в рамках подпрограммы «Наследие»

Правительство Петербурга утвердило список 255 объектов культурного наследия, фасады которых предстоит отреставрировать в рамках городской подпрограммы «Наследие». Об этом говорится в постановлении, которое 20 января опубликовано на сайте Смольного.

В подпрограмму в рамках программы «развитие в сфере культуры в Санкт-Петербурге» попали объекты жилого фонда в четырех центральных, а также Пушкинском и Кронштадтском районах города. В Адмиралтейском районе таких домов 13. В том числе, дом Шретера на набережной реки Мойки, который известен как «дом с эркерами».

В Василеостровском районе отреставрируют фасады 70 зданий — в том числе, дома №31 на 4-й линии Васильевского остров, в котором жил художник Аркадий Рылов.

В Кронштадте в подпрограмму включили жилой дом №5 по Андреевской улице. В Петроградском районе — 38 зданий, в их числе дом Эйлерса на улице Рентгена и дом Лишневского на улице Ленина, 41. Реставрация предстоит двум зданиям в Пушкине: Гофмаршальскому дому и дому Дворового правления, а также офицерскому флигелю казармы Лейб-гвардии Сводно-казачьего полка в Павловске.





Больше всего зданий отреставрируют в Центральном районе — 130 зданий: в том числе, дом №11 на 7-й Советской улице, в котором умер критик Владимир Стасов.

С полным перечнем зданий можно ознакомиться на сайте правительства города.

Напомним, что в подпрограмму попали объекты со сложными фасадами. Предполагается, что полномочия по их реставрации переходят от фонда капитального ремонта к комитету по охране памятников. Остальные виды ремонтных работ остаются в ведении фонда.