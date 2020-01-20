ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского коронавируса. В аэропортах ужесточают контроль

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание из-за распространения в Китае коронавируса. Как сообщается 20 января в твиттере организации, заседание пройдет в среду, 22 января.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус уточнил, что на заседании должны определить, представляет ли коронавирус международную опасность и какие рекомендации нужно принять для борьбы с ним.

Напомним, ранее китайские власти объявили о 218 больных пневмонией, вызванной коронавирусом. Причем вирус может передаваться от человека к человеку (ранее сообщалось только о случаях заражения от животных). Трое человек уже погибли от этого заболевания.

Многие аэропорты мира уже ужесточили контроль пассажиров, которые прибывают из Китая. Так, дополнительные меры безопасности введены в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, а также во многих азиатских аэропортах: в Индии, Малайзии, Таиланде, Южной Корее и Японии. Отметим, как ранее писал "Доктор Питер", в Пулково прибывающие из Китая проходят досмотр в особом режиме — через тепловизоры.



