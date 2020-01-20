Мужчина не добежал из Удельного парка до магазина — по пути его «пришило» к дороге трамваем

Спасатели ломают голову над тем, как аккуратно извлечь мужчину из-под трамвая в Выборгском районе Петербурга. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под вагон вечером 20 января.

Всё произошло в районе дома №30 по проспекту Энгельса — на участке улицы между Удельным парком и супермаркетом «Перекрёсток». Очевидцы отмечают, что мужчина жив.

«Ничего с ним страшного, штаны зажёваны, ноги, возможно, сломаны, но не отрезаны, мужик лет 40, в сознании, похоже, что пьян, но не точно. Сидит, болтает, отвечает на вопросы. Нет рядом никакого перехода. Наверное, вагон поднять придется», – констатировала петербурженка Юлия.

Местная жительница Ирина отметила, что в этом месте люди часто перебегают дорогу, чтобы быстрее добраться до магазина.



