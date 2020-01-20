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Происшествия
20.01.2020 22:06
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Мужчина не добежал из Удельного парка до магазина — по пути его «пришило» к дороге трамваем

Спасатели ломают голову над тем, как аккуратно извлечь мужчину из-под трамвая в Выборгском районе Петербурга. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под вагон вечером 20 января. 

Всё произошло в районе дома №30 по проспекту Энгельса — на участке улицы между Удельным парком и супермаркетом «Перекрёсток». Очевидцы отмечают, что мужчина жив.

 

«Ничего с ним страшного, штаны зажёваны, ноги, возможно, сломаны, но не отрезаны, мужик лет 40, в сознании, похоже, что пьян, но не точно. Сидит, болтает, отвечает на вопросы. Нет рядом никакого перехода. Наверное, вагон поднять придется», – констатировала петербурженка Юлия. 

Местная жительница Ирина отметила, что в этом месте люди часто перебегают дорогу, чтобы быстрее добраться до магазина.


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