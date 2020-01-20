Прокуратура Болгарии показала подозреваемого в отравлении местного торговца оружием. На видео может быть человек, причастный и к делу Скрипалей

Предполагаемый отравитель болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева попал на видео. Предоставленную сыном бизнесмена запись 20 января опубликовала прокуратура болгарской Софии.

На кадрах неизвестный в панаме и солнцезащитных очках перемещается между автомобилями, принадлежащими компании Гебрева. На руки мужчина предусмотрительно надел перчатки. Полицейские считают, что человек с видеозаписи причастен к убийству болгарского предпринимателя. Против последнего могли применить яд «Новичок», от которого в августе 2018 года в британском Солсбери пострадали Сергей и Юлия Скрипали.

После отравления Гебрев долгое время находился в коме, с симптомами вроде тех, что были у Скрипалей. Однако бизнесмен выжил и весной 2019 года дал СМИ интервью, в котором обвинял власти своей страны в бездействии. В ноябре журналисты назвали восьмерых сотрудников ГРУ (Главного управления Генштаба), которые могли быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена. Издания вычислили, что сотрудники ГРУ приезжали в страну трижды, разным составом. Вычислить их среди попутчиков удалось по номерам паспортов, которые шли номерами один за другим. Как пишут в СМИ, на видео может быть 45-летний россиянин Сергей Федотов, на которого «Фонтанка» обратила внимание ещё после отравления Скрипалей в Солсбери. По данным местной полиции, Федотов находился в Болгарии день отравления Гебрева — 28 апреля 2015 года.



