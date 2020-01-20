«Газпром» вновь не самая дорогая компания России. Газового монополиста обошел банк

Сбербанк обошел «Газпром», выйдя на первое место в России по рыночной капитализации впервые с июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 18.00 20 января капитализация Сбербанка составила 5 трлн 998,44 млрд руб.: акции выросли на 1,7%. «Газпром» же сегодня подешевел примерно на 0,8% – до 5 трлн 996,97 млрд руб. Третье место удерживает за собой «Роснефть» с капитализацией в 5,14 трлн. При этом к закрытию торгов стоимость «Газпрома» вновь перевалила за 6 трлн руб. – и он вернул себе звание самой дорогой компании.

Старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов пояснил «Ведомостям», что на стоимость Сбербанка положительно влияет укрепление рубля — банк получает прибыль в национальной валюте. А вот цены на газ в Европе остаются невысокими — и это негативно отражается на стоимости Газпрома.



