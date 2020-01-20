С активов «Газпрома» в Европе снят арест. Об этом попросил украинский «Нафтогаз»

С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры. Об этом говорится в сообщении российского монополиста, опубликованном 20 января на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

О снятии ареста попросил «Нафтогаз». Напомним, активы были арестованы в 2018 году именно в рамках судебных разбирательств с украинской компанией. В конце 2019-го стороны заключили мировое соглашение и транзитный договор. Согласно контракту, «Газпром» выплатил Украине 2,9 млрд долларов долга. Кроме того, стороны договорились продлить транзит газа на пять лет и отказались от взаимных судебных претензий по соглашениям от 2009 года.



