Происшествия
Напротив детского театра танца Эйфмана сбили женщину, переходившую дорогу на зеленый
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии в Петроградском районе. Пострадавшая в больнице.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области, наезд на пешехода произошел 20 января около 18.30 на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц, где находится Детский театр танца Бориса Эйфмана. По предварительной информации, автомобиль при повороте не притормозил и сбил, переходившую на зеленый свет женщину.
В состоянии средней тяжести пострадавшая была доставлена в больницу.
Водитель машины сейчас дает объяснения инспекторам дорожной полиции.