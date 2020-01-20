Напротив детского театра танца Эйфмана сбили женщину, переходившую дорогу на зеленый

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии в Петроградском районе. Пострадавшая в больнице.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области, наезд на пешехода произошел 20 января около 18.30 на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц, где находится Детский театр танца Бориса Эйфмана. По предварительной информации, автомобиль при повороте не притормозил и сбил, переходившую на зеленый свет женщину.

В состоянии средней тяжести пострадавшая была доставлена в больницу.

Водитель машины сейчас дает объяснения инспекторам дорожной полиции.



