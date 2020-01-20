Глава Volkswagen призвал «зарезать некоторых священных коров» и стать, как Tesla

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс считает, что время классических автопроизводителей прошло и настала пора радикально поменять направление развития. Это заявление глава второго по величине мирового автопроизводителя сделал, выступая на собрании перед 120-ю высшими менеджерами немецкого концерна.

Господин Дисс считает, что Volkswagen должен следовать примеру Tesla и стать технологической компанией, а не оставаться просто автопроизводителем, каковым концерн является сейчас, пишет 20 января Motor Authority. Для этого, по словам Дисса, «настало время зарезать некоторых священных коров».

С точки зрения генерального директора, Volkswagen должен и дальше двигаться в сторону электрификации модельного ряда, но с прицелом на достижение прибылей. Одним из путей, который определит будущее компании, может быть развитие программного обеспечения и новых технологий в целом.

Также Герберт Дисс призвал «сфокусироваться на бизнесе», то есть на получении прибыли, а не на количестве выпускаемых автомобилей. В 2019 году VW Group произвела 11 миллионов машин – это больше, чем любой другой автопроизводитель. Однако, к примеру, Bentley, несмотря на то, что продал за год 10 000 автомобилей, так и не смог получить прибыль.





В связи с этим господин Дисс намекнул, что считает необходимым сокращение числа брендов, входящих в VW Group. На данный момент таких брендов насчитывается 12, включая Audi, Porsche, Seat, Skoda, Ducati, Lamborghini и Bentley. Скорее всего, кого-то из них и имел в виду глава немецкого концерна, призывая «зарезать некоторых священных коров».

На данный момент Volkswagen Group является самым крупным автопроизводителем в мире по количеству выпускаемых автомобилей и вторым по рыночной капитализации после японской Toyota. На третьем месте, по оценкам рынка, находится Tesla, с которой господин Дисс предлагает брать пример. Разница между капитализацией VW и Tesla – менее 7 миллиардов долларов (VW – 98,93 миллиарда, Tesla – 92,02). При этом компания Илона Маска в 2019 году продала всего 367 тысяч машин – против 11 миллионов немецкого концерна.