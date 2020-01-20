30 коров, два быка. ГК «Лосево» впервые начало экспорт крупного рогатого скота

ГК «Лосево» поделилось своим опытом разведения крупного рогатого скота с коллегами из Армении. Как сообщила пресс-служба компании 20 января, на экспорт отправились 32 животных абердин-ангусской породы.

«30 нетелей (нерожавших коров — прим.ред.) и два быка производителя были проданы фермерскому хозяйству в Армению для содержания и разведения с целью развития животноводства в республике», – отметил в Лосево.

До этого животных Абердин-Ангусской породы «Лосево» продавали в фермерское хозяйство в Московской области. Также, являясь племенным репродуктором, «Лосево» ежегодно продает до 250 голов племенного КРС Голштинской пород в регионы России.

С Арменией у «Лосево» давние связи: второй год компания закупает плодово-овощную консервацию, сухофрукты и орехи для своей фирменной торговой сети в армянских фермерских хозяйствах.





«Лосево» планирует заключать договоры по экспорту скота и с другими фермерскими хозяйствами Армении.

«В Армении создают программу развития животноводства, опираясь на опыт нашего предприятия, ее поддерживает на государственном уровне Министерство сельского хозяйства республики» – комментирует представитель ГК «Лосево» Антонина Зайцева.

В группу компаний «Лосево» входят две фермы и теплично-парниковый комплекс, а также завод по производству сыров, кисломолочной и молочной продукции с короткими сроками хранения, цех по производству кулинарии, полуфабрикатов и кондитерских изделий и собственная сеть фирменных магазинов.