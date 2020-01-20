Происшествия
На КАД насмерть сбили водителя. Сбившего ищут, он скрылся
Госавтоинспекция подтвердила информацию о смертельном ДТП на кольцевой автодороге Петербурга. Полицейские ищут скрывшегося участника.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 18 часов 20 января на 48-м километре внутреннего кольца КАД неизвестное транспортное средство сбило 44-летнего водителя Volkswagen Jetta, который находился рядом со своей машиной. Мужчина скончался от полученных травм.
Неизвестный водитель, сбивший мужчину, с места ДТП скрылся. Полиция ведет его розыск.