Круг замкнулся. Первые загранпаспорта с помощью криптокабин выданы в России

Первые паспорта нового поколения, процесс оформления которых полностью автоматизирован, получили граждане России. Об этом 20 января сообщает «Ростелеком».

Первые криптокабины были установлены в конце 2019 года в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг. А в январе этого года те, кто ими воспользовались получили загранпаспорта.

Теперь, как уверяют в «Ростелекоме» (который заключил договоры с МФЦ более 50 субъектов РФ на поставку и монтаж комплексов), сдать биометрические данные можно будет самостоятельно:

«Начинается все с подачи заявления на портале госуслуг или в МФЦ, после чего пользователю выдается индивидуальный штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Также необходимо отсканировать разворот с фото российского паспорта. Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему «Мир», проходят необходимую проверку и после ее успешного завершения поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый документ передается в МФЦ для выдачи заявителю».











«Ростелеком» на 2019–2021 годы определен единственным поставщиком криптобиокабин. Компания занимается поставкой, монтажом и запуском КБК, их интеграцией в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными.

Криптобиокабина — отечественный программно-технический комплекс, который серийно производит концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». КБК оснащены системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения.

По статистике в России ежегодно выдается около 3 млн загранпаспортов, три четверти из которых — биометрические.



