Легковушки против трамваев: два ДТП рядом друг с другом перекрыли трамвайные пути на Науки

В Калининском районе Петербурга вечером 20 января не везет трамваям. Им мешают сразу две аварии на путях, причем произошли они примерно в 500 метрах друг от друга.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Роман, на проспекте Науки в районе дома 14, корпус 1, напротив ресторана «ЛарисуВаннуХочу», столкнулись автомобили «Жигули» и KIA. Разбитый ВАЗ стоит на трамвайных путях, блокинуя движение электротранспорта, а «КИА» – на встречной полосе, добавляют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

На месте работают ГИБДД, пожарные и «скорая». На фото видно, что спасатели оказывают помощь водителю отечественной легковушки. Трамваи в сторону улицы Руставели стоят, добавляет Роман.





А напротив станции метро «Академическая» на трамвайных путях проспекта Науки столкнулись KIA Rio и каршеринговый Renault Captur, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Алиса.

По данным «Яндекс.Пробок», движение по участку проспекта, где произошли аварии, плотное.