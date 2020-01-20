Ремонт трубы в подвале на Крыленко закончится под утро. Тепло в дома по соседству с прорывом пока подается по резервной схеме

Прорыв трубы с кипятком в подвале дома в Невском районе Петербурга обнаружили во время планового объезда. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Петербурга», это произошло в 17:40 20 января.

Специалисты увидели парение из подвала дома 29, корпус 3, по улице Крыленко.

«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка. Потребители близлежащих зданий переведены на резервную схему теплоснабжения», – уточнили на предприятии.







Закончить ремонтные работы и перевести подачу отопления в штатный режим в АО обещают к 04:20 21 января 2020 года.





Как сообщало городское МЧС, сообщение о том, что в подвале на Крыленко рванула труба центрального отопления, поступило к 17 часам. Обошлось без пострадавших. 12 жильцов были эвакуированы.

В Перми, напомним, авария на теплосети унесла жизни пяти человек, расположившихся на ночлег в подвальном мини-отеле «Карамель». Среди погибших от ожогов – маленький ребёнок.