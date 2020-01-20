Два ДТП собрали 9-километровую пробку на КАД. Одно, предположительно, смертельное

На кольцевой автодороге Петербурга вечером 20 января недалеко друг от друга произошло сразу два ДТП. Очевидцы сообщают о сбитом насмерть человеке.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 18:30 на 51-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с Мурманским шоссе, столкнулись автомобили Renault, ВАЗ и Toyota. По имеющейся информации, пострадавших в аварии нет.

Второе ДТП произошло на 48-м километре внутреннего кольца КАД. Около 19 часов в ГИБДД поступила информация о том, что там сбит пешеход, рассказали в Упрдоре. Предположительно, мужчина перебегал дорогу. Портал «Мегаполис» со слов очевидцев пишет, что погибший был в одежде рабочего.





Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

По данным «Яндекс.Пробок», в 19:03 на внутреннем кольце КАД была зафиксирована необычно длинная пробка. Затор растянулся на 9 километров – от Рябовского шоссе до реки Оккервиль.