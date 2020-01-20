После Перми рвануло в Петербурге: в подвале дома на Крыленко лопнула труба с кипятком

Подвал жилого дома в Невском районе Петербурга затянуло паром 20 января. На место выезжали спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, труба центрального отопления рванула в подвале дома 29/3 по улице Крыленко. Обошлось без пострадавших. 12 жильцов были эвакуированы.

Дом, в котором рванула труба, 1969 года постройки, относится к ранней брежневской серии крупнопанельного строительства. Незадолго до прорыва жители дома жаловались на то, что в квартирах холодно.

Ремонт системы центрального отопления запланирован на 2024 год, горячего водоснабжения – на 2021 год.

В Перми, напомним, авария на теплосети унесла жизни пяти человек, расположившихся на ночлег в подвальном мини-отеле «Карамель». Среди погибших от ожогов – маленький ребёнок.



